Mobilitazione contro la Manovra Draghi: Cgil, Cisl e Uil in assemblea a Cosenza

COSENZA «Cambiamo la legge di bilancio per lo sviluppo del territorio». È il tema dell’assemblea territoriale unitaria che Cgil, Cisl e Uil terranno a Cosenza martedì 30 novembre alle ore 9.30 presso l’Hotel Royal.

L’incontro rientra nelle iniziative di mobilitazione che i sindacati confederali stanno attuando in tutta Italia, mentre è in corso l’iter parlamentare di discussione e approvazione della manovra finanziaria 2022. «Con le iniziative di di questi giorni, diffuse in tutti i territori della regione e dell’Italia intera – si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Cosenza –, chiediamo che la legge di bilancio 2022 dia risposte convincenti su lavoro, pensioni, fisco, sviluppo, welfare, contrasto alle diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese. Si tratta di tematiche fondamentali per la ripartenza, in un momento di particolare difficoltà per il Paese e in particolare per la Calabria, sulla quale si gioca una partita irrinunciabile ai fini dello sviluppo».

L’assemblea sarà aperta dai segretari generali Giuseppe Guido (Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno), Umberto Calabrone (Cgil Cosenza), Giuseppe Lavia (Cisl Cosenza), Roberto Castagna (Uil Cosenza). Dopo il dibattito, nel quale interverranno delegate e delegati delle federazioni, pensionate e pensionati, i lavori saranno conclusi da Tonino Russo, segretario generale della Cisl calabrese.