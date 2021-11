Occhiuto nomina Fantozzi e Moroni nuovi dg ai Dipartimenti Sanità e Infrastrutture

CATANZARO «Nella serata di ieri ho nominato Iole Fantozzi nuovo direttore generale del Dipartimento Sanità, e Claudio Moroni nuovo direttore generale del Dipartimento Infrastrutture (come il Corriere della Calabria aveva preannunciato qui). Due figure professionali di altissimo livello che daranno un grande contributo alla macchina burocratica della Regione Calabria. A loro i miei migliori auguri; e un ringraziamento ai direttori generali uscenti, Giacomino Brancati e Domenico Pallaria, per il lavoro svolto in questi anni». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.