San Giovanni in Fiore: dal 4 all’8 dicembre i mercatini di Natale

SAN GIOVANNI IN FIORE «Da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre San Giovanni in Fiore ospiterà i caratteristici mercatini di Natale nei pressi dell’Abbazia florense, unici nel loro genere». Lo anticipa, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Si tratta di un appuntamento imperdibile, per la sua particolare atmosfera nel borgo storico di San Giovanni in Fiore, che vedrà la concomitante promozione dei prodotti tipici silani, a partire dalla tradizionale pitta ’mpigliata, con l’accensione delle luminarie artistiche, spettacoli di musica, teatro, fuoco e luci, la mostra dei presepi artigianali e diverse animazioni per bambini, anche sul significato della nascita di Gesù e la tradizione di Babbo Natale». Ancora, il 5 dicembre – prosegue la sindaca – «celebreremo la Giornata internazionale del volontariato invitando tutte le associazioni del posto impegnate nel sociale, in modo da riflettere sull’importanza della solidarietà. Ancora, la biblioteca comunale sarà sede di laboratori creativi per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli ancora di più ai libri, alla lettura e alla memoria del passato». «Nel contesto si aggiunge – continua Succurro – l’altra tappa del ciclo di camminate I 5 Sensi di Fiore, prevista per l’8 dicembre nel centro storico. Nello specifico, delle guide esperte accompagneranno gli interessati nell’area dei mercatini natalizi, raccontando loro la storia e le leggende del luogo, centro della spiritualità dell’ordine monastico del profeta Gioacchino da Fiore. Natura, architettura, magia natalizia, partecipazione, tipicità e cultura si incontreranno, nell’attesa del Natale, offrendo ai visitatori – conclude Succurro – il meglio delle tradizioni e delle tipicità locali, con tutto il calore e l’accoglienza della città, con il fascino straordinario dell’Abbazia florense e della figura dell’abate Gioacchino».