Aggiornata la composizione dell’“Unità di crisi regionale”: quattro nuovi ingressi

CATANZARO Sottoscritta l’ordinanza del presidente della Regione (numero 74) recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid.

Nel documento viene disposto l’aggiornamento «dell’Unità di Crisi regionale» che vede, nella nuova composizione, oltre alla presenza dello stesso governatore Occhiuto nella sua veste di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario regionale, anche del delegato Fortunato Varone.

Insieme a loro figurano Iole Fantozzi, dirigente generale Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria; Caterina De Filippo, direttore Medico di Presidio presso Aou Mater Domini di Catanzaro; Ludovico Abenavoli, professore associato di gastroenterologia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro; Sisto Milito, dirigente medico presso Asp di Cosenza; Andrea Bruni, Medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro; Dario Macchioni, funzionario in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria, a supporto dell’analisi dei dati epidemiologici. Sono dunque quattro i nominativi che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nella struttura.

«Avverso la presente Ordinanza – si legge in calce al documento – è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni».