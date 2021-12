Roger Waters per l’ospedale di Cariati, il ringraziamento del sindaco Greco

CARIATI «“Riaprite l’Ospedale di Cariati, subito!” Grazie a Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd, per l’appello che ha voluto fare proprio. In meno di 24 ore ha fatto il giro delle radio, tv e delle principali testate giornalistiche nazionali, contribuendo a far diventare virale quell’esclamativo che i cittadini di questo territorio intonano da ben 11 anni perché stanchi di sopportare sulla propria pelle un’ingiustizia simile». È quanto dichiara il sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione per questo risultato «per il quale i comitati ed i cittadini che da tempo si battono per il suo ottenimento, possono andare sicuramente fieri».

«Avere finalmente il presidente della Giunta Regionale come Commissario della sanità regionale – aggiunge – ci dà una ragione in più per poter sperare che il reinserimento del Vittorio Cosentino nella rete ospedaliera regionale, diventi presto realtà. Siamo certi che Roberto Occhiuto, che bene conosce il disagio avvertito dalle popolazioni di questa area, ne terrà conto per il redigendo atto aziendale. L’auspicio – conclude il Sindaco – è di poter festeggiare presto, come si è augurato Waters, con una buona bottiglia di vino, che di certo non manca in Calabria e non manca a Cariati».