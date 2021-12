Agguato nella notte a Cosenza, gambizzato 34enne

COSENZA Agguato nella notte in pieno centro di Cosenza. Un uomo di 34 anni è stato raggiunto da due proiettili che lo hanno ferito alla mano e ad una gamba mentre si trovava in viale Mancini. L’uomo, dopo l’agguato, ha chiamato i soccorsi e dopo un primo intervento i sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale di Cosenza dove è stato ricoverato per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. Su quanto accaduto è stata immediatamente aperta un’inchiesta affidata ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cosenza che hanno già effettuato i rilievi sul luogo dell’agguato. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e di comprendere le cause dell’agguato. La vittima dell’aggressione sarà ascoltata dagli inquirenti.