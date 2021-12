Serie B, perdono ancora Crotone e Cosenza

ROMA Spal batte Crotone 2-1 (1-0) in una partita della 16/a giornata d’andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ezio Scida di Crotone. I gol: nel primo tempo per gli estensi Melchiorri al 2′; nel secondo tempo ancora per gli ospiti Mancosu al 4′, per i padroni di casa Kargbo al 43′.

Perde anche il Cosenza, in casa contro la Cremonese per 0-2, e continua la propria spirale negativa di risultati. I gol: nel primo tempo Strizzolo al 34′; nel secondo tempo Valeri al 7′.