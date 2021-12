Cosenza, Caruso: «Sono vicino al giornalista discriminato allo stadio»

COSENZA «Quello che accaduto ieri allo Stadio San Vito-Marulla è inaccettabile e la discriminazione della quale è rimasto vittima il giornalista e fotoreporter Pasquale Golia è assolutamente intollerabile». Lo afferma il Sindaco Franz Caruso in una dichiarazione nella quale stigmatizza fortemente l’episodio verificatosi ieri allo stadio durante l’incontro di calcio Cosenza-Cremonese. «L’Amministrazione comunale è al fianco di Pasquale Golia, professionista serio e scrupoloso, e gli esprime solidarietà e vicinanza. Apprezziamo la presa di posizione del Cosenza calcio che, dalle notizie in nostro possesso, sembra aver adottato un provvedimento di sospensione nei confronti di chi si è reso responsabile di questo gravissimo episodio. Esprimiamo assoluta contrarietà ad ogni forma di discriminazione, garanti dei diritti e delle libertà di ognuno. Allo stesso modo non possiamo tollerare che il singolo gesto di un insensibile possa riflettere un’immagine assolutamente antitetica a quella che ha da sempre caratterizzato la nostra città e la comunità dei cosentini. Presto riceverò in Comune – conclude il Sindaco Franz Caruso –il giornalista e fotoreporter Pasquale Golia per esprimergli personalmente la mia solidarietà e l’affetto che in queste ore gli sta manifestando l’intera città. Nel frattempo, già nel pomeriggio di oggi, la giunta di Palazzo dei Bruzi, attraverso una telefonata dell’Assessore Damiano Covelli, gli ha fatto sentire la nostra vicinanza, invitandolo nella sede municipale».