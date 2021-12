Il “caso” Isola Capo Rizzuto: vaccinazioni sotto la media regionale e boom di contagiati

Pochi vaccinati e tanti contagiati, con “focolai multipli, anche nelle comunità scolastiche”. E’ quasi un “caso”, comunque una situazione particolare quella che si registra a Isola Capo Rizzuto, con riferimento all’emergenza Covid 19, una situazione particolare che emerge dall’ordinanza con la quale ieri il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha disposto il passaggio in “zona arancione” del centro in provincia di Crotone (da domani al 15 dicembre). Nel dispositivo infatti si evidenzia che, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Crotone, nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto «si registra una situazione epidemiologica da Sars-CoV-2 problematica, con incidenza negli ultimi 7 giorni, superiore a 250 casi per 100.000 abitanti; negli ultimi 30 giorni sono stati 170 i nuovi casi positivi e risultano presenti focolai multipli, anche nelle comunità scolastiche, unitamente a casi non riconducibili a catene di trasmissione note; la percentuale dei soggetti risultati positivi, non vaccinati, è superiore al 40%, mentre il 57% rientra nella fascia di età inferiore a 18 anni e nella categoria dei soggetti fragili». Nell’ordinanza poi si rileva che «nel territorio della provincia di Crotone, la rilevazione effettuata a livello regionale, fa registrare negli ultimi 7 giorni valori dell’incidenza per 100.000 abitanti, pari a circa 90; in generale, l’incidenza regionale è in crescita e negli ultimi 7 giorni si è incrementata di circa il 30%; pur se i dati epidemiologici e di monitoraggio disponibili per l’intero territorio regionale, rientrano, ad oggi, entro i limiti fissati per la c.d. “zona bianca”, la circolazione delle varianti del Sars-CoV-2 nonché la campagna vaccinale che registra ancora alcune fasce di popolazione non immunizzate, impongono di mantenere alto il livello di attenzione, sia per contenere il trend in risalita della curva dei contagi, che per il monitoraggio del livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva dell’intera Regione, da cui si può determinare la possibile collocazione in una fascia di rischio più elevata e l’adozione di restrizioni applicate da parte del Governo centrale per tutto il territorio regionale; nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, la popolazione residente attualmente immunizzata è ampiamente inferiore alla media regionale e provinciale».