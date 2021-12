Rigenerazione urbana, a Reggio destinati 118 milioni di euro

REGGIO CALABRIA Alla Città metropolitana sono stati destinati 118 milioni per la rigenerazione urbana Piani urbani integrati, oggetto di una riunione operativa a palazzo “Corrado Alvaro”. Si tratta della quota parte assegnata alla Città Metropolitana di Reggio, della misura da oltre 2,5 miliardi di euro destinati alla rigenerazione urbana delle città

metropolitane. Un’occasione che l’ente di palazzo Alvaro intende mettere al servizio delle comunità, puntando su una progettualità che guardi al decoro urbano, ad interventi di interesse pubblico in ambito sociale e culturale, alla mobilità sostenibile e ad azioni in grado di ridurre il consumo energetico. Temi cruciali sui quali l’ente ha voluto promuovere un primo momento di dibattito e confronto con i sindaci del territorio, alla presenza del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, del consigliere delegato al Pnrr, Domenico Mantegna, dei consiglieri metropolitani, Salvatore Fuda e Giuseppe Sera e

del dirigente dell’ente, Pietro Foti. Una riunione definita da Versace, “costruttiva e partecipata” che ha consentito di impostare un metodo di lavoro che, “da qui in avanti – ha spiegato – ci vedrà operare secondo un approccio inclusivo e partecipativo”. Prossimi step sulla misura del Pnrr coinvolgeranno il Terzo settore cui seguirà una fase di approfondimento su ogni singola area del territorio, l’impatto e le modalità di realizzazione degli interventi. “Abbiamo davanti un percorso e un cronoprogramma piuttosto serrati – ha concluso Versace – in ragione della prima fondamentale scadenza fissata già al prossimo 7 marzo 2022 e dunque l’impegno comune dell’amministrazione metropolitana e dei sindaci è quello di mettersi rapidamente al lavoro per concretizzare questa importante opportunità”.