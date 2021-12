Due nuovi decessi e 328 casi da Covid. Sale ancora la pressione negli ospedali – IL GRAFICO

CATANZARO In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1471024 (+7.175).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 95127 (+328) rispetto a ieri.Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 505 (22 in reparto, 9 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11922 (11755 guariti, 167 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2058 (76 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1976 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28154 (27472 guariti, 682 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 208 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 203 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9002 (8881 guariti, 121 deceduti)

.– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2167 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2113 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31843 (31419 guariti, 424 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 489 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7268 (7161 guariti, 107 deceduti).