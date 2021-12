«Locale frequentato da pregiudicati». Chiuso bar a Botricello

CATANZARO Il Questore di Catanzaro ha disposto ieri la chiusura e sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ad un noto bar con sede a Botricello, nel Catanzarese, «per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini» e per impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, «il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale». Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale nel corso della stessa mattinata dai Carabinieri della Stazione di Botricello dai quali era pervenuta pertinente proposta.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle continue segnalazioni di presenze di pregiudicati soliti nel frequentare il locale in questione e che, con la loro condotta, hanno rappresentato e rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dall’istruttoria svolta dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro è infatti emerso che il bar in questione, nell’ambito della capillare ed efficace attività svolta sul territorio dai militari della Stazione Carabinieri di Botricello, era divenuto un vero e proprio centro di aggregazione di soggetti gravati da numerosi e significativi precedenti penali e di polizia. In alcune occasioni, la abitualità delle frequentazioni ha rappresentato il presupposto per la commissione di fatti di rilevanza penale a danni di alcuni residenti. Il provvedimento di sospensione rientra tra gli accorgimenti adottati dall’Autorità di P.S. sulla quale grava l’onere di intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché sia ripristinata l’immediata, ordinata e regolare gestione delle attività di commercio. Il bar resterà chiuso per i prossimi 15 giorni a decorrere dalla data odierna.