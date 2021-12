Ucciso anziano a Milano con una motosega, caccia al killer

MILANO È un 35enne romeno, conoscente della vittima, il principale sospettato per l’efferato omicidio di Pierantonio Secondi, il pensionato 82enne ucciso lunedì nel suo appartamento a Milano, in zona Porta Romana. L’uomo, denunciato nei mesi scorsi dall’anziano per stalking, per sfondare la porta d’ingresso avrebbe usato una motosega, con cui si è poi accanito sul corpo del pensionato dopo averlo accoltellato. Anziano ucciso in casa a Milano a coltellate, usata anche una motosega

Il presunto omicida era destinatario di un ordine di allontanamento

Dopo la denuncia, nei confronti del presunto omicida era stato emesso un ordine di allontanamento, che però a quanto pare l’uomo non ha rispettato. A conferma del fatto che possa essere lui l’assassino, nell’appartamento di Secondi sarebbero stati trovati alcuni suoi effetti personali, mentre in portineria i carabinieri avrebbero trovato copie stampate di alcune mail nelle quali il presunto assassino ha confessato le ragioni del gesto.

I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Porta Monforte di Milano stanno ora cercando di rintracciare il romeno.