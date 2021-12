Gentile: «Il Pnrr è un’irripetibile occasione di crescita»

COSENZA Il deputato di Forza Italia Andrea Gentile si è recato nel Tirreno cosentino per incontrare sindaci, amministratori locali, professionisti e rappresentanti delle varie categorie sociali della zona. Ne dà notizia un comunicato diffuso dal parlamentare.

«Durante gli incontri tenutisi a Scalea e Diamante – riferisce la nota – si è discusso delle tante opportunità di sviluppo del territorio anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, nelle intenzioni del Governo, dovrà contribuire in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali tra settentrione e meridione. Saranno, infatti, ben 82 i miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. Bisognerà investire prioritariamente – ha detto Gentile – in viabilità, infrastrutture, sanità, dissesto idrogeologico e turismo. Recentemente, la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ha raggiunto un significativo accordo sul decreto che assegna i 300 milioni di euro previsti dal Fondo complementare al Pnrr per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne. Il Tirreno cosentino, con i suoi cento chilometri di costa, deve necessariamente giocare da protagonista questa partita per riuscire, così, ad ammodernare la propria rete stradale e infrastrutturale».

Secondo Gentile, inoltre, «per riuscire ad intercettare questi fondi è necessario che gli amministratori locali non siano lasciati soli, come spesso accade. Ecco perché sono pienamente d’accordo con l’istituzione di una cabina di regia che supporti puntualmente i Comuni sia nella fase di progettazione che in quella successiva, quando cioè si tratterà di spendere efficacemente i fondi che arriveranno grazie al Pnrr nel Tirreno cosentino. Pertanto, al suo interno sarà necessario fare confluire figure tecniche che possano agevolare i Sindaci nella corretta gestione delle risorse previste».

«Sono assolutamente convinto – ha detto ancora il deputato di Forza Italia – che il Pnrr rappresenti un’opportunità storica di sviluppo per le nostre aree interne. Conoscendo il presidente Roberto Occhiuto, politico di grande esperienza e dalle indiscusse capacità amministrative, sono certo che metterà a disposizione dei calabresi tutti gli strumenti legislativi e amministrativi per fare in modo che la nostra regione, e il Tirreno cosentino in particolare, possano cogliere appieno questa irripetibile occasione di crescita».