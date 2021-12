Blitz ad Amantea, catturato pericoloso latitante

AMANTEA Alessandro Marigliano, irreperibile dal 14 settembre 2021 su cui pende ordinanza custodia in carcere è stato individuato e catturato ad Amantea. Il 40enne era finito nell’operazione della Distrettuale antimafia di Reggio Calabria denominata “Crypto” che hanno portato all’arresto di 57 persone tra cui lo stesso Marigliano che era riuscito a sfuggire alla cattura.

I carabinieri della Compagnia di Paola con un blitz scattato attorno alle 8 del mattino hanno individuato Marigliano nell’abitazione della compagna in via Amalfi.

L’uomo è ritenuto dagli inquirenti stretto collaboratore e persona di fiducia di Francesco Suriano, nipote dello storico boss di Amantea Tommaso Gentile.

Secondo quanto ricostruito dalla distrettuale Reggina, il gruppo amanteano farebbero parte di presunti narcos che smisterebbero fiumi di droga, soprattutto eroina lungo la costa del Tirreno cosentino. In particolare, stando alle risultanze investigative della distrettuale reggina, proprio Francesco Suriano sarebbe il «promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione» mantenendo personalmente i contatti con il gruppo rosarnese dal quale acquistava stupefacente che veniva poi ceduto al dettaglio sulla piazza di spaccio di Amantea e zone limitrofe, che lui stesso gestiva. E in questo ambito Marigliano catturato oggi ad Amantea si «prodigava fattivamente aiutandolo ad intrattenere i contatti con gli altri associati ed assieme al quale e/o per conto del quale si occupava della vendita e della cessione della sostanza stupefacente». Un blitz dunque che chiude il cerchio su un’operazione che ha squarciato il velo sui rapporti tra i clan rosarnesi e quelli tirrenici, storicamente legati da vincoli di “collaborazione”. (r.desanto@corrierecal.it)