Calabria a rischio, alla vigilia della cabina di regia tutti gli indicatori sono da zona gialla

Il rischio che la Calabria finisca in zona gialla è davvero molto concreto. Alla vigilia del monitoraggio della Cabina di Regia e dell’Istituto superiore di sanità ai fini dell’attribuzione del colore alle Regioni, monitoraggio che si basa sui dati del giovedì, la Calabria purtroppo registra tutti i paramenti da zona gialla, nel senso che ad oggi la Calabria ha contestualmente superato le tre soglie critiche dell’incidenza dei positivi per 100mila abitanti e dei ricoveri in area media e in terapia intensiva. Secondo la rilevazione di Agenas aggiornata a questa sera, infatti, la Calabria presenta un’incidenza, tra il 6 e il 9 dicembre, del 66,57, superiore alla soglia del 50. Quanto all’occupazione dei posti letto negli ospedali a causa del Covid 19, l’Agenas registra in Calabria l’11% nelle terapie intensive (a fronte di una soglia critica del 10%) e il 17% nell’area medica (a fronte della soglia critica del 15%). C’è dunque attesa per il monitoraggio delle istituzioni sanitarie nazionali in programma domani.

La rilevazione di Agenas sull’incidenza dei positivi per 100mila abitanti al 9 dicembre