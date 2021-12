Centro storico Cosenza, Orrico: «Chi chiede aiuto non può essere responsabile dei crolli»

COSENZA «La libera manifestazione del dissenso, quando essa è civile e fuori da ogni contesto di violenza, rappresenta uno degli ingredienti della democrazia. Soprattutto quando la pubblica denuncia riguarda una ferita cocente per tutta una comunità, per una città intera». Lo scrive su Facebook la deputata del M5S Anna Laura Orrico. «Il centro storico di Cosenza – prosegue Orrico -, purtroppo, soffre di molte, moltissime, problematiche e denunciarle pacificamente – come fatto da alcuni attivisti operanti da anni nel quartiere -, alla luce del sole, con una semplice “passeggiata” in una zona tormentata costituisce, a mio avviso, una forma di sensibilizzazione alla questione che instrada i cosentini verso la consapevolezza che il cuore antico della nostra città soffre e la gente è in pericolo. Tutti i giorni».

«Nel pieno rispetto del lavoro delle forze dell’ordine – conclude la deputata pentastellata -, mi auguro che il “cortocircuito” venutosi a creare – con salate sanzioni contestate agli stessi attivisti – possa essere prontamente risolto con il massimo del buonsenso. Le case del centro storico crollano e la responsabilità non può essere di chi chiede aiuto».