“La programmazione europea 2021-27”, incontro online di Unioncamere Calabria

LAMEZIA TERME Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network organizza, in collaborazione con Unioncamere Europa, l’evento on line “La programmazione europea 2021-27 – un quadro d’insieme” che si terrà domani venerdì 10 dicembre 2021 con inizio a partire dalle ore 9.30.

In apertura dei lavori, oltre ai saluti istituzionali affidati al Presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana è prevista la presentazione sul ruolo ed i servizi della Rete Enterprise Europe Network a cura di Cristina Raffone, Coordinatore del Consorzio Enterprise Europe Network – BRIDGeconomies_2.

L’evento è strutturato in due sessioni mattutine, nel corso delle quali tecnici esperti e qualificati affronteranno la presentazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 a cui seguirà un focus sui programmi europei Creative Europe, Digital Europe, Erasmus+, Horizon Europe, Investeu ed in una sessione pomeridiana, curata dallo staff specializzato di Unioncamere Europa, che tratterà gli strumenti operativi per approcciare in maniera corretta i bandi europei e fornirà una lettura ragionata di alcuni programmi di lavoro.

Interverrano: Flavio Burlizzi, Direttore – Unioncamere Europa Valentina Moles, Laura D’Antuono e Stefano Dessì; Fiona Deuss Frandi, Call coordinator Creative Europe Culture Cooperation projects – Eacea; Daniela Rosati, Head of Sector Digital – HaDea; Francesca Trani – Responsabile disseminazione – Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp; Mattia Ceracchi – Head of Eu Liaison Office – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Apre); Manuela Portale, Policy Officer InvestEU Implementation – Dg Ecfin.