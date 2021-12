«Solidarietà agli attivisti colpiti dal provvedimento della Questura di Cosenza»

COSENZA «Esprimiamo solidarietà agli attivisti Stefano Catanzariti, Roberto Panza e Roberto Martino per la sanzione disposta dalla Questura di Cosenza in merito alla manifestazione avvenuta il 29 luglio 2021 nel centro storico. È una solidarietà totale perché il provvedimento mira a punire l’attivismo civico e sociale che in questo frangente specifico si concretizza con una pratica molto diffusa. La passeggiata di quartiere, infatti, è una delle tecniche – pacifiche – di facilitazione della partecipazione, un modo per sensibilizzare ed educare alla cittadinanza attiva, per coltivare i valori della Costituzione italiana. Il provvedimento merita una riflessione attenta da parte di tutta la società civile cosentina perché crea un precedente preoccupante. Si punisce l’attivismo e si criminalizza la solidarietà. Il centro storico di Cosenza oggi versa in una situazione devastante dal punto di vista urbanistico e sociale. Denunciarne lo stato di abbandono e degrado in cui versa non può essere punito! Punire chi oggi pratica con metodi pacifici la partecipazione e la riflessione oltre che le buone prassi solidaristiche non può meritare questo trattamento».

I firmatari

Radio Ciroma, ANPI Provincia di Cosenza ” Paolo Cappello “, La Terra di Piero, Arci APS Cosenza, Ass. di volontariato San Pancrazio, Ass. di volontariato Santa Lucia, Associazione “Dossetti”, Associazione di volontariato “MorEqual”, Galleria d’arte indipendente autogestita (GAIA), Arci Red, Coessenza, Summer school ‘Abitare l’inabitabile’, R-accogliere Soc. Coop. Soc., Cosenza in Comune, Strade di casa Soc. Coop. Soc., Associazione Bernardina Barca Onlus, Comitato Prendocasa, Centro Sociale Rialzo, Auditorium Popolare, Fem.in cosentine in lotta, Comitato Piazza Piccola, Federazione Provinciale Rifondazione Comunista , Forum Ambientalista Calabria, Oncomed, CSV 89, Progetto Azadì, Aula studio liberata, Consulta pari opportunità e diritti umani comune di Rende, USB Cosenza, Cobas telecomunicazioni Cosenza, S.P.Arrow , Friday for Future Cosenza , Comitato Rivocati Riforma, Associazione Niki Aprile Gatti Onlus, Skalea solidale, Progetto Meridiano.