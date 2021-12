Covid, Luzzi in “zona arancione” per dieci giorni

Il sindaco di Luzzi, Umberto Federico, informa la cittadinanza che «il presidente della Giunta Regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, ha appena firmato l’ordinanza che istituisce la “zona arancione” nel Comune dall’11 dicembre 2021, per un periodo di

10 giorni e, pertanto, fino a tutto il 20 dicembre 2021». Accolta, dunque, la proposta formulata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza.

«Tra poco – scrive l’amministrazione comunale su Facebook – pubblicheremo anche le tabelle realizzate dal nostro ente sulle nuove norme in vigore nella zona arancione con il cosiddetto decreto “super green pass” In questo delicato momento di risalita della curva epidemiologica, ribadiamo quanto sia importante andare avanti con una una massiccia campagna di vaccinazione e quanto sia altrettanto indispensabile indossare la mascherina». «Come detto in altre occasioni, – conclude il post – siamo nuovamente chiamati ad una grande prova di coraggio contro questo subdolo virus che da quasi due anni condiziona le nostre vite e che ci fa vivere quotidianamente nel terrore. Dimostreremo, ancora una volta, di essere una straordinaria comunità. Uniamoci tutti in un grande abbraccio virtuale».