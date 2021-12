ROMA La gara tra Pordenone e Cosenza, valida per la 17/a giornata del campionato di serie B di calcio, disputato allo stadio “Teghil” di Lignano (Udine), finisce1-1 (1-0). I gol: al 30′ del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Butic su calcio di rigore. Situm fa fallo in area ma poi si farà perdonare al 32′ del secondo tempo con una conclusione all’incrocio dei pali.

Primo punto per il tecnico Roberto Occhiuzzi, tornato in settimana sulla panchina dei Lupi.