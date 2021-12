COSENZA A causa di un mezzo pesante intraversato, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, al km 52,700, in località Rovito (Cosenza). Lo rende noto l’Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.