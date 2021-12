Colosimi, Loizzo: «Guardia medica senza linea telefonica. Intervenga l’Asp»

COLOSIMI «Dal 30 novembre scorso la postazione di guardia medica di Colosimi è senza linea telefonica con notevoli disagi per la popolazione». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. «L’assenza di linea – aggiunge – non consente all’utenza di poter raggiungere il servizio che è primario ed indispensabile per il comune di Colosimi».

«Chiediamo al l’Asp di Cosenza di risolvere il problema con immediatezza – conclude Loizzo – per ripristinare un servizio di assistenza medica importante e consentire ai cittadini di poter contattare la postazione».