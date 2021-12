«Sanità, zero tituli»

Se è vero che un’azienda sanitaria calabrese praticava, non troppo tempo fa, la contabilità in modo orale, riesce facile fare una narrazione parimenti orale.

Ancora pochi giorni fa la Corte dei Conti, non certo in modo orale (carta canta, villan dorme), ha pesato il fardello che si porta dietro la Regione Calabria per l’accumulo abnorme dei debiti che nessuna parificazione può salvare. Da qui la decisione della Cittadella di portare all’esame e al voto del Consiglio regionale un’ipotesi di azzerare il numero delle aziende sanitarie, sostituendole con un’unica azienda. Battezzata provvisoriamente “Calabria zero”, sull’esempio di Veneto, Lazio e Piemonte. In realtà questa ipotesi si affacciò qualche lustro fa provocando la rivolta dei cacicchi. La proposta sull’unicità fu anche bocciata dal commissario ad acta pro tempore, Massimo Scura, che ebbe come alleato, in quel frangente, il senatore Giuseppe Mangialavori.

Insomma, la ruota gira. Ma, al momento ha ragione José Mourinho: «zero tituli».

*giornalista