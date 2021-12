Tentato il furto con spaccata a Rende ma non riescono a estrarre la cassaforte

RENDE Ignoti nella notte hanno tentato di portare via la cassaforte all’interno del negozio Pittarosso presente nel centro commerciale Metropolis di Rende. I malviventi hanno utilizzato l’auto per sfondare la porta di servizio all’esterno della galleria commerciale, ma una volta entrati non sono riusciti a portare via il bottino. Immediato l’allarme che ha spinto sul posto i carabinieri di Rende guidati da Maria Chiara Soldano. I militari hanno acquistato i filmati delle telecamere di videosorveglianza