Corigliano Rossano, ancora un’auto in fiamme nella notte: è la 57ª del 2021

CORIGLIANO ROSSANO Salgono a tre le auto date alle fiamme nelle ultime tre notti. Dopo le due auto verosimilmente incendiate a Corigliano (qui) e Schiavonea (e qui le notizie), nelle scorse ore le fiamme hanno avvolto un’altra Ford Kuga, questa volta parcheggiata in via Magna Grecia, in contrada Frasso a Rossano.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni è servito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi. Nelle vicinanze dell’auto non sarebbe stato ritrovato alcun tipo di innesco ma non si esclude che per questo non si tratti di dolo.

Si tratta della 57a auto consumata dalle fiamme nell’anno in corso. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. (lu. la.)