Corigliano Rossano, chiuso per Covid il reparto di Medicina

CORIGLIANO ROSSANO Il Covid entra in ospedale, nei reparti ordinari. Da questa mattina l’unita operativa complessa di Medicina dell’ospedale “Compagna” di Corigliano Rossano ha chiuso ai ricoveri per un caso (forse più) di Covid. Da quanto è stato possibile apprendere un infermiere avrebbe contratto il virus e avrebbe continuato a recarsi in reparto perché asintomatico. Poco o nulla trapela di ufficiale.

Il primario del reparto, Luigi Muraca, conferma un caso accertato, la sospensione dei ricoveri per questa mattina e lo screening in atto tra il personale in servizio, medici, infermieri, operatori socio sanitari e pazienti. I risultati giungeranno nel giro qualche ora. (lu. la.)