De Sarro: «Con l’approvazione dell’Azienda Dulbecco si crea un’importante realtà»

CATANZARO La nuova legge regionale consentirà la creazione di una grande Azienda Ospedaliero-Universitaria che potrà contare sulla sinergia delle grandi competenze presenti ed operanti al ‘Pugliese-Ciaccio’ ed al ‘Mater Domini’». E’ quanto afferma, in una nota, il rettore dell’Università di Catanzaro Giovambattista De Sarro che esprime apprezzamento per l’approvazione, in Consiglio regionale, della legge che integra e unifica mediante fusione per incorporazione le due aziende catanzaresi. «Questa nuova Azienda – prosegue De Sarro- che porterà il nome del Premio Nobel Renato Dulbecco, potrà diventare così una importante realtà non solo nel panorama regionale, ma anche in quello nazionale. Le diverse vocazioni delle funzioni ospedaliere ed universitarie, che troveranno sintesi grazie all’unificazione, saranno, ai sensi della legge, rispettate ed ulteriormente potenziate e l’integrazione delle competenze espresse consentirà un miglioramento sia della formazione di tutti i professionisti della sanità che della ricerca, di cui l’Università di Catanzaro è responsabile, ma soprattutto un miglioramento dell’assistenza al servizio della popolazione del capoluogo di regione, dell’intero territorio regionale, e non solo.” “Per questo – sostiene ancora il rettore – l’auspicio ora è che

sia finalmente definito il Protocollo di intesa tra Regione ed Università che è scaduto da oltre un decennio».