Tragica fine del giornalista Luigi Mamone

TAURIANOVA Profonda tristezza in Calabria per la tragica morte di Luigi Mamone. Avvocato, giornalista, sportivo, uomo di grande cultura, aveva un cuore immenso, un animo profondamente sensibile, ma una grande fragilità. Quella che verso le 13 di oggi l’ha spinto a mettere fine alla sua esistenza lasciando sgomenti la moglie Anita, i tre figli e i tanti amici che gli hanno voluto bene. A trovarlo impiccato nel bagno del suo studio legale, a Taurianova, è stato il figlio.

Nato a Taurianova il 14 luglio 1959, laureato in giurisprudenza all’Università di Messina, era giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Calabria dal 18 gennaio 1992. Collaboratore di numerose emittenti televisive, era direttore responsabile del Corriere della Piana, dell’emittente web Taurianova Tv e dell’organo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Palmi, Le Ragioni del Diritto.

Scrittore, è stato autore di diversi libri, l’ultimo dei quali, o “Ultimi canti da Shangri La”, presentato appena un mese fa. Alla luce del tragico epilogo, quasi un testamento, considerato che – ha detta dell’autore – racconta «la sua storia e le storie di chi ha combattuto, che alla fine resta sconfitto».

Grande appassionato di sport, dal marzo 2001 al marzo 2017 è stato presidente del Comitato Regionale Calabria della Federazione Motociclistica Italiana e durante il suo mandato ha contribuito a far crescere i club calabresi da 42 a 104; da dicembre 2015 a dicembre 2019 assessore alla Cultura del Comune di Taurianova.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 16 dicembre, alle 11 nella chiesa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. Il sindaco di Taurianova ha proclamato il lutto cittadino. (giornalistitalia.it)