Uccisa a colpi di pistola nel Napoletano, fermato 82nne

TORRE ANNUNZIATA Femminicidio a Torre Annunziata. Una donna di 67 anni è stata assassinata a colpi d’arma da fuoco in un appartamento in via Gambardella nel grosso centro del Napoletano. La vittima, di origine ucraina, lavorava come badante della sorella 81enne di un docente di matematica in pensione che risulterebbe gravemente indiziato dell’omicidio. L’uomo, 82enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la 67enne uccidendola.

Immediato l’intervento dei carabinieri sul luogo che hanno posto sotto stato di fermo il presunto autore del delitto. L’uomo all’arrivo dei militari non ha opposto resistenza e dovrà ora essere ascoltato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata che è giunto sul posto dove si è consumato il delitto.