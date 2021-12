Raccolta fondi a Crotone per realizzare Statua di Pitagora

CROTONE Una statua bronzea di Pitagora di 3,20 metri che sarà pronta entro marzo 2022 da collocare in un luogo che dovrà scegliere il Consiglio comunale. E’ questo il progetto, già in avanzato stato di realizzazione, presentato dalla Nuova scuola Pitagorica. A realizzarla sarà lo scultore Gaspare da Brescia che sta già lavorando alla bozza in creta della statua in un giardino nel centro di Crotone.

A presentare il progetto sono stati Marco Tricoli, presidente della Nuova scuola pitagorica, l’artista Gaspare da Brescia ed il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Per realizzarla non saranno utilizzati fondi pubblici, ma la statua verrà pagata attraverso una raccolta fondi per la quale è possibile già fare delle donazioni libere attraverso il sito della Nuova scuola Pitagorica.

La statua, il cui costo è stato indicato in 210 mila euro, sarà realizzata in bronzo cattedrale (ad alta concentrazione di rame) con la tecnica della fusione a cera persa; sarà alta 3,20 metri e poggerà su un basamento di un metro caratterizzato dalla simbologia pitagorica.