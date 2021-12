Vibo, dal prefetto Lulli gli Attestati di Fedeltà ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri

VIBO VALENTIA Un attestato di fedeltà – conferito dal Presidente Nazionale Gen.C.A.(ris) Libero Lo Sardo – per i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vibo Valentia che hanno raggiunto i 20 e 40 anni di appartenenza all’ANC. È questa la cerimonia che si è svolta la sera di martedì 14 dicembre, nella base militare Luigi Razza, sede del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, dell’8° Nucleo Elicotteri, dello Squadrone Eliportato Cacciatori, del Nucleo Cinofili e del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Una celebrazione di prim’ordine inaugurata con l’avvincente Inno d’Italia interpretato dal quartetto vocale del Maestro Diego Ventura, accompagnato da un organista e due trombettisti. Il Prefetto Roberta Lulli, nel sottolineare la sua vicinanza ai Carabinieri, ha introdotto l’apertura dell’evento definendo l’Arma «un corpo dello Stato con un valore aggiunto soprattutto per la rete che i Carabinieri riescono a costruire nei momenti di difficoltà. La famiglia dell’Arma non lascia mai da soli nei momenti di difficoltà e quindi ho accettato molto volentieri di partecipare a questa cerimonia perché ritengo che i Carabinieri in servizio e in congedo hanno una marcia in più soprattutto perché gli stessi componenti formano una rete solidale gli uni con gli altri». «L’attestato che sto per consegnarvi – ha continuato Roberta Lulli – non è soltanto un elemento meritorio ma anche un simbolo di riconoscenza dello Stato nei confronti di chi ha prestato servizio e continua a dare, con le attività quotidiane del personale in congedo, il suo contributo per la comunità e pertanto sono particolarmente lusingata e onorata di consegnare questo attestato».