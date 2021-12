Nasce l’associazione “Alleanza per Catanzaro” e presenta il progetto per la città

CATANZARO Sarà presentata alla stampa, domenica alle 9.30 nella sala conferenze del Centro commerciale “Le Fornaci”, la nuova associazione “Alleanza per Catanzaro”, il suo “Progetto per la Città per gli anni 2022/2027” e il logo dell’Associazione che comparirà nelle schede elettorali della prossima primavera. L’Associazione mira a mettere assieme il patrimonio di civiltà e i tradizionali punti di forza ambientali, storici e architettonici che Catanzaro può orgogliosamente esibire, con le tante, diffuse e innovative iniziative culturali, imprenditoriali e sociali che connotano il vissuto quotidiano di una città che, anche per poter svolgere appieno la sua funzione di capoluogo della Calabria, deve anzitutto riconoscersi come una comunità salda e coesa al suo interno. Prevista la partecipazione del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.