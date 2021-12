Serie B, tra le calabresi sorride solo il Crotone

REGGIO CALABRIA Vince solo il Crotone tra le calabresi impegnate nel campionato di Serie B. Pareggio della Reggina dopo il cambio in panchina, male il Cosenza che perde in casa contro l’ottimo Pisa.

Il match tra Como e Reggina valido per la diciottesima giornata del campionato disputato allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como viene deciso dai gol di Rivas per gli ospiti al minuto 16 e di Carri su rigore nel secondo tempo che suggella il pareggio per i lariani.

Dilagano invece i pitagorici in casa contro il Pordenone. All’Ezio Scida finisce 4 a 1: nel primo tempo per i padroni di casa in gol per due volte con Maric. Segna poi il terzo Borrello al minuto 19. Per gli ospiti segna Butic al 26esimo, ma al trentunesimo la chiude Kargbo. Il Pisa batte 2 a 0 il Cosenza al San Vito con i gol di Toure e Cohen.