“Xmas Music Fest”, nuovo appuntamento nella chiesa del San Giovanni di Catanzaro

CATANZARO Nel pieno di un Festival festoso, ricco di energia buona e di bella musica, tra il meglio della scena italiana e non solo, ecco che il Natale a Catanzaro si riempie di suoni dal mondo.

Prosegue con entusiasmo la programmazione del Xmas Music Fest, realizzato dalla Fondazione Armonie d’Arte con il sostegno del Comune di Catanzaro, rientrante nella manifestazione dell’Amministrazione Comunale Sarà Tre Volte Natale. Evento alla prima edizione, già con un alto valore artistico, ideato da Chiara Giordano che da sempre dirige il blasonato Armonie d’Arte Festival e che ha immaginato per questo progetto invernale un ambizioso obiettivo da costruire da qui ad un triennio: realizzare il primo ed unico festival di musica natalizia in Italia e non solo, e far arrivare a Catanzaro un “fiume” di musica di ogni tradizione e di ogni terra, e con essa tanto pubblico, e quel turismo invernale che a fine anno cerca proposte particolari e di qualità.

Il Festival ha già proposto il mondo del Natale napoletano antico, lo scorso 8 dicembre nella Chiesa di San Giovanni, con l’applauditissimo concerto dellaNuova Compagnia di Canto Popolare di Napoli, vero brand artistico, l’ensamble più importante del genere che ha portato Napoli nel mondo e nei più importanti contesti.

Si prosegue oggi, sabato 18 dicembre, alle ore 21.00 , sempre alla Chiesa di San Giovanni, con il fiabesco mondo celtico dei Birkin Tree (voce e chitarra, uilleann pipes e whistles, flauto traverso irlandese, violino, mandola e banjo), la più importante band italiana di musica irlandese in un concerto di grande suggestione, dal repertorio più sognante a quello più ritmico e gioioso, con le famose ballate, suoni di cornamusa, melodie e strumenti tipici per raccontare il Natale con le magiche atmosfere del grande Nord, terra di grande fascino, da sempre avvolta da un mood di dolcezza e di melanconia, ma anche di frizzante convivialità.

Il Festival offre anche un’ altra sezione dedicata all’animazione musicale sul Corso di Catanzaro nelle giornate di chiusura al traffico, con tanto raffinato jazz di qualità, vivace musica folk e di djset. Gli eventi sono a partecipazione gratuita. All’interno delle chiese si potrà accedere solo con Super Green Pass e indossando la mascherina, come prescritto a livello ministeriale. L’intera programmazione può essere seguita nei dettagli sui profili social del Xmas Music Fest e sul sito www.xmasmusicfest.com.