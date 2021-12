Provinciali di Cosenza, Rizzuti: auguri ai cinque eletti del Pd

COSENZA “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai neo eletti consiglieri provinciali, e nella fattispecie ai cinque eletti della lista del Partito Democratico”. Lo afferma il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Cosenza, Michele Rizzuti, all’indomani del voto per il rinnovo del Consiglio provinciale. “In particolare l’elezione del più giovane consigliere provinciale, l’amministratore di Casali del Manco Fernando De Donato – attuale membro del coordinamento regionale Anci Giovani Calabria e figlio della migliore tradizione dei giovani democratici cosentini – rappresenta le istanze e le legittime aspettative di una intera generazione. Difatti il consenso riscosso ha coinvolto, non solo il territorio presilano ma l’intera provincia e la forte rete dei giovani democratici cosentini. Ora ci aspetta un biennio molto importante, in cui si spera che le Province possano riaffermare la loro centralità che meritano, ritornando ad essere attori principali nella risoluzione delle criticità dei calabresi”.