Legalità, la Bcc del Vibonese premia Falvo e la “Casa della Carità”

VIBO VALENTIA Come ormai consuetudine da qualche anno, la Bcc del Vibonese si è fatta promotrice del premio “Eccellenze del territorio” con l’intento di essere vicina al territorio anche mediante il riconoscimento di Enti, Associazioni, Istituzioni o imprese che attraverso la loro attività si distinguono per il bene comune.

Per il 2021 si è voluto prendere le mosse da questo premio per ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, alcuni concetti, principi e valori ineludibili che contraddistinguono l’operato della Bcc: la legalità, la sussidiarietà, l’attenzione verso il prossimo bisognoso.

In questo contesto si inseriscono i premiati, il procuratore Camillo Falvo e la Casa della Carità, ed il luogo della premiazione, l’Oratorio dei Salesiani. Luoghi, simboli e valori che richiamano fortemente le radici del Credito Cooperativo, il retaggio del Credito Cooperativo.

La valorizzazione del territorio è proseguita anche nelle opere offerte in premio, ceramiche dipinte a tema realizzate dal maestro Antonio Montesanti, ceramista e vasaio di Pizzo anch’egli espressione di profusione per il territorio (vedasi la campagna social promossa per il ripristino della Tonnara di Bivona) che rappresentano egregiamente il messaggio.

Il presidente della Fondazione “Casa della Carità”, nel suo intervento, si è soffermato sulla paziente e quotidiana azione che la struttura svolge a servizio dei tanti bambini bisognosi di costanti e delicate cure. Un lavoro incessante che, come raffigurato nel premio ritirato, vede i suoi frutti solo a distanza di anni.

Particolarmente toccante è stato il momento in cui Marco, un bambino di 7 anni, ha chiesto di salire sul palco per ringraziare il presidente della Casa della Carità e tutto lo staff di terapisti perché grazie a loro, e soprattutto ai suoi superpoteri, oggi riesce a camminare.

Il procuratore Falvo ha manifestato gratitudine per un premio che rappresenta lo sforzo profuso in questi anni di attività sul territorio Vibonese. Uno sforzo ed un’attenzione che deve essere costante e che deve vedere protagonisti tutti gli attori della società civile, imprenditoriale ed istituzionale. Da qui anche l’importante ruolo che la Bcc sta assumendo sul territorio vibonese nel favorire la crescita sana dell’economia locale.

Il presidente Barbanti, infine, ringraziando gli intervenuti ed i dipendenti della Bcc, ha tenuto ad evidenziare come il Procuratore, la Casa della Carità ed il maestro siano, per giovani e meno giovani, esempi tangibili di rettitudine, spirito di abnegazione e amore per la propria terra ed ha sottolineato come la Bcc voglia essere la casa di persone operose, oneste e di buona volontà affinché tutti possano andarne fieri ed orgogliosi di viverla, di farne parte.