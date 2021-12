Massi su binari, ripristinata circolazione sulla linea Rosarno-Reggio

REGGIO CALABRIA È stata ripristinata in serata dai tecnici di Rfi, la circolazione ferroviaria sulla linea Rosarno – Reggio Calabria. Il traffico era stato precedentemente sospeso tra Bagnara e Palmi per la caduta di massi sui binari che avevano provocato il danneggiamento della linea elettrica di alimentazione dei treni.

Nel tratto interessato – fa sapere Rfi – il traffico ferroviario viene instradato con riduzione di velocità. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino della piena funzionalità della linea.