Muore giovane madre non vaccinata nel Casertano

Una giovane mamma di Sparanise (in provincia di Caserta), Morena Di Rauso, è morta di Covid a 29 anni. A darne annuncio su Facebook il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, medico anestesista al Monaldi di Napoli. Il decesso risale alla mattinata di ieri. «La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola – scrive Lombardi – è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni». La 29enne partorì lo scorso 19 novembre all’ospedale di Sessa Aurunca, dove scoprì, subito dopo avere dato alla luce la bimba, di essere positiva al Covid. La donna non era vaccinata.

Morena Di Rauso, la giovane madre vittima del Covid

La cugina: «Il ginecologo le aveva consigliato di vaccinarsi dopo il parto»

Ma secondo sua cugina la giovane non era vaccinata perché «il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e di farlo dopo il parto».

Non nasconde il suo dolore la cugina della ragazza, che a sua volta, sempre su Facebook, ha scritto: «Oggi la piccola Sofia compie un mese e ieri era il compleanno della sua mamma Morena che stanotte, dopo un mese di ricovero in ospedale muore di Covid-19, perché il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e farlo dopo il parto». La 29enne era stata ricoverata all’ospedale di Sessa Aurunca circa un mese fa, con sintomi da Covid.