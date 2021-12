Catanzaro, frontale in tangenziale: due feriti

CATANZARO Una Squadra dei Vigili del fuoco del comando centrale di Catanzaro è impegnata per incidente stradale avvenuto sulla rampa di accesso alla tangenziale ovest. Due le vetture coinvolte una Fiat Seicento ed una Volkswagen Polo. Ferite due donne che affidate al personale sanitario del Suem118 sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli ed accertamenti.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e polizia locale per gli adempimenti di rispettiva competenza. L’accesso alla tangenziale attualmente chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Disagi alla viabilità.