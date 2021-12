Isola Capo Rizzuto, approvato il Psc. Fine dell’abusivismo

ISOLA CAPO RIZZUTO Il consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto ha approvato all’unanimità, nella seduta di ieri, il Piano strutturale comunale. Un evento che nel Comune del Crotone viene considerato storico, perché dovrebbe porre fine all’abusivismo. Il Psc è stato fortemente voluto dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, che già al momento del suo insediamento alla guida del Comune ha annunciato di «volere dare incarico agli uffici competenti di portare a compimento questo atto».

Vittimberga, nel suo intervento di ieri, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati e, soprattutto, ha rivolto un messaggio ai consiglieri presenti: «Oggi con il vostro voto avete scritto un’importante pagina di storia di questo territorio, diamo il via ad uno strumento che nei prossimi anni porterà dei grandi benefici al territorio, sono emozionata e vi ringrazio».

La proposta è stata approvata all’unanimità ed il dibattito che ha proceduto l’approvazione ha registrato gli interventi di tanti consiglieri comunali: Santo Pullano, Alessandra Stillitano, Carmen Esposito, Santino Iuliano, Clarissa Cambareri, Roberto Rocca, Massimo Laface, Maria Greca Fauci, Raffaele Gareri, Domenico Bruno, Luigina Vallone, Antonio Maiolo e Antonio Maida. La proposta del Psc, prima del passaggio in consiglio comunale, è stato oggetto di valutazione anche della Giunta e «in modo particolare dell’assessore Giuseppe Fera, con delega all’Urbanistica». Nel suo intervento Vittimberga ha detto che «un ringraziamento va dato anche alla precedente amministrazione per aver avviato questo iter che noi abbiamo deciso, con coraggio politico, di portare avanti, avremo potuto farlo da zero, ma abbiamo preferito portare avanti un lavoro già avviati perché i cittadini non meritavano più di perdere tempo, di restare indietro».

«Il Psc è propedeutico ad una serie di strumenti attuativi fondamentali per lo sviluppo del territorio – ha detto ancora Vittimberga – adesso i cittadini devono comprendere quanto sia importato questo atto. Basta alle costruzioni abusive, basta alle costruzioni spropositate, da oggi in poi costruisce dovrà adattarsi a delle regole che da qui a qualche anno ci daranno quella giusta maturità per diventare una città a tutti gli effetti». (g. m.)