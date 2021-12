Reggio, neonato di 9 giorni ricoverato per Covid al Gom

REGGIO CALABRIA La quarta ondata continua a colpire i bambini, l’ultimo a sviluppare sintomi e ad avere bisogno delle cure ospedaliere in Calabria è un neonato di 9 giorni di Polistena, ricoverato da ieri al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il piccolo era arrivato al pronto soccorso Covid e da lì è stato trasferito in culla coperta al reparto di Patologia neonatale. Sabato un altro neonato positivo al virus, che aveva avuto bisogno di assistenza intensiva e ventilazione non invasiva, era stato dimesso. L’età dei soggetti contagiati si sta abbassando progressivamente e in tempi brevi, il bilancio della quarta ondata al Gom è di 4 neonati ricoverati per Covid.