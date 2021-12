Rende, un albero cade su un’auto in transito: ferito il conducente – VIDEO

RENDE Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, con supporto di autogrù della sede centrale, sono impegnate dalle ore 08.25 circa in via Carrà, in contrada Saporito nel comune di Rende.

Un grosso albero d’alto fusto si è abbattuto sulla sede stradale schiacciando una autovettura Volkswagen Golf in transito. A bordo della vettura il solo conducente, un giovane, che ha riportato qualche lieve escoriazione ed è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura prima di procedere alla rimozione dell’albero. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Si registrano disagi alla viabilità.