Al Politeama il concerto di Natale dell’orchestra sinfonica Mediterranea

CATANZARO Al Teatro Politeama di Catanzaro una nuova serata in musica con il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonietta Mediterranea. L’evento fuori abbonamento è in programma domani, giovedì 23 dicembre, e vedrà protagonista la compagine tutta calabrese, diretta da Marco Codamo, che ha la specifica mission di valorizzare le risorse professionali musicali della regione offrendo loro l’occasione di formarsi e di lavorare sul territorio. Da tre anni svolge, infatti, un’attività mirata a favorire opportunità di crescita per i più giovani e a coinvolgere il mondo della scuola nella diffusione della cultura musicale e nella formazione di un nuovo pubblico. L’idea artistica alla base del lavoro dell’Orchestra è quella di coniugare il rigore delle performance classiche con la creatività contemporanea, collaborando con realtà autorevoli come “Armonie d’arte Festival” e “Ausonia Opera Festival”.

Il Concerto di Natale al Politeama vedrà la partecipazione dei soprani Gabriella Aleo e Marika Franchino e proporrà un programma ricco e variegato: Overture da “La forza del destino” – G. Verdi; Ambizioso spirto. Vieni t’affretta – Macbeth, G. Verdi; Sola, perduta, abbandonata – Manon Lescaut, G. Puccini; Carmen Overture, G. Bizet; Habanera – Carmen, G. Bizet; L’altra notte in fondo al mare – Mefistofele, A. Boito; Gloria all’Egitto – Aida, G. Verdi; Preludio Atto III – Lohengrin, R. Wagner; Mi tradì quell’alma ingrata – Don Giovanni, W. A. Mozart; Un bel dì vedremo – Madama Butterfly, G. Puccini; La boda de Luis Alonso – G. Gimenez; Barcarolle – J. Offenbach; C’era una volta il West – E. Morricone; Se – Nuovo Cinema Paradiso, E. Morricone; Danzon N. 2 – A. Marquez.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818.