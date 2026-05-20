Catanzaro, il sogno serie A continua. Esplode la festa giallorossa negli spogliatoi di Palermo – VIDEO e FOTO

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CATANZARO Continua il sogno del Catanzaro, che “resiste” al Palermo e conquista la finale playoff di serie B. Nel ritorno finisce 2-0 per i rosanero (gol di Pohjanpalo al 3’pt e Rui Modesto al 44’st) ma risulta decisivo il 3-0 in favore dei giallorossi all’andata. Ora per il Catanzaro di mister Aquilani la finale contro il Monza: in palio c’è la serie A. L’andata della finale tra Catanzaro e Monza si giocherà domenica, il ritorno a campi invertiti cinque giorni più tardi.

La gara

Il Palermo passa al primo affondo al 3′: punizione di Palumbo, tocco di Pierozzi e palla che arriva a Pohjanpalo che di testa batte Pigliacelli. Il Catanzaro prova a reagire e ci pensa il solito Iemmello a mettere i brividi alla retroguardia rosanero con un tiro a giro dal limite. All’8 è Ranocchia a sfiorare il raddoppio con una confusione dalla distanza. La partita si mantiene accesa e la squadra di Aquilani non si tira indietro cercando un paio di volte la conclusione con Liberali e Pontisso. Al 35′ Palermo vicinissimo al raddoppio con Pigliacelli che su cross dalla destra tocca il pallone togliendolo dalla testa di Pohjanpalo, che era pronto a colpire a porta vuota. Il primo tempo si chiude 1-0. Nella ripresa il Palermo parte forte e al 3′ colpisce il palo con Palumbo. Al 7′ Pigliacelli compie il miracolo su una botta insidiosissima di Ranocchia. All’11’ su cross di Augello colpo di testa in tuffo di Vasic fuori per un soffio. Al 5′ altro miracolo di Pigliacelli che dice no a Johnsen. Dall’altra parte al 18′ è l’ex Di Francesco a impensierire Joronen con un tiro a giro. Il Palermo ci crede e nel finale al 43′ arriva il meritato raddoppio con un destro ravvicinato di Rui Modesto su cross di Ranocchia. Dopo il triplice fischio qualche discussione di troppo e un petardo lanciato in campo mentre il Catanzaro usciva. Alla fine, negli spogliatoi giallorossi esplode la festa (Video e foto tratti dalla pagina facebook ufficiale del Catanzaro).

La soddisfazione di Aquilani

“E’ un’emozione difficile da descrivere. Abbiamo fatto un’impresa incredibile contro una squadra incredibile e un pubblico che incute timore. Ma per quanto hanno dato i ragazzi, penso si meritano questo premio”. Così il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha commentato a caldo ai microfoni di Dazn la qualificazione alla finale dei play-off di serie B della sua squadra. “Siamo qui per dare fastidio, con un pò di idee, con il cuore e il coraggio ce l’andiamo a giocare. Per la nostra gente ci dobbiamo provare in tutti i modi”

Tensione in tribuna

Momenti di tensione nella tribuna autorità dello stadio Barbera alla fine del primo tempo di Palermo-Catanzaro: secondo quanto riporta l’agenzia italpress un parapiglia generato nella zona occupata dai dirigenti del Catanzaro ha coinvolto anche il ds Ciro Polito, fin quando le forze dell’ordine hanno riportato la situazione alla normalità.

Tabellino

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda (16′ pt Magnani), Ceccaroni (29′ st Corona), Augello; Segre (5′ st Rui Modesto), Ranocchia; Le Douaron (1′ st 1′ st Vasic), Palumbo, Johnsen (29′ t Gyasi); Pohjanpalo. In panchina: Gomis, Gomes, Bani, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi. CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli (43′ st Bashi), Petriccione (31′ st Rispoli), Pontisso, Alesi (31′ st Frosinini); Liberali (1′ st Di Francesco), Iemmello (16′ st Pompetti); Pittarello. In panchina: Marietta, Jack, Nuamah, Oudin, Koffi, D’Alessandro, Buglio. Allenatore. Aquilani. ARBITRO: Marcenaro di Genova. RETI: 3′ pt Pohjanpalo, 43′ st Rui Modesto NOTE: Serata serena, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 33.286. Espulsi: 48′ st Pierozzi per scorrettezze. Ammoniti: Johnsen, Pittarello, Vasic, Pontisso, Di Francesco. Angoli: 5-1. Recupero: 6′; 6′.

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