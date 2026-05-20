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Flotilla, Tajani: «Domani dovrebbero ripartire tutti gli italiani»
Il vicepremier e ministro degli Esteri: la trattativa è praticamente conclusa
Pubblicato il: 20/05/2026 – 21:03
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ROMA “Abbiamo ottenuto che domani mattina dall’aeroporto di Ramon dovrebbero partire tutti gli italiani per essere accompagnati in Grecia o in Turchia. La trattativa è praticamente conclusa, stanno per essere accompagnati in un centro vicino all’aeroporto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti di Bruno Vespa. (Ansa)
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