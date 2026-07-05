Futuro Nazionale per Vannacci: Furgiuele alla guida del partito in Calabria

La nomina

“In accordo con il presidente nazionale Roberto Vannacci, ho provveduto alle seguenti nomine per rafforzare la struttura del Partito nella fase costituente. Ho nominato i responsabili regionali per la Campania, la Calabria e la Puglia: rispettivamente l’avvocato Catello Di Capua (detto Lello), il deputato Domenico Furgiuele e il deputato Rossano Sasso”. Così Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale per Vannacci. “Ho inoltre designato il prof. Antonio Rinaldi come responsabile della direzione ”A” Economica e il deputato Rossano Sasso come responsabile della direzione ”C” Salute e Benessere. Le direzioni costituiscono la cabina di regia dei Dipartimenti, articolate in quattro macro-aree secondo quanto previsto dal nostro Statuto. In particolare, la Direzione ”A” Economica segue i Dipartimenti di Economia, tasse e credito, Turismo e Demanio Marittimo, Infrastrutture e trasporti. La Direzione ”C” Salute e Benessere coordina invece i Dipartimenti di Sanità e Sociale, Cultura e Istruzione, Sport e formazione. Queste nomine ci rendono più forti e organizzati per costruire insieme il futuro dell’Italia che vogliamo. Buon lavoro a tutti”.

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