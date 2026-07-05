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La nomina

Futuro Nazionale per Vannacci: Furgiuele alla guida del partito in Calabria

Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale ha nominato i responsabili regionali per Campania, Calabria e Puglia

Pubblicato il: 05/07/2026 – 19:45
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Futuro Nazionale per Vannacci: Furgiuele alla guida del partito in Calabria
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“In accordo con il presidente nazionale Roberto Vannacci, ho provveduto alle seguenti nomine per rafforzare la struttura del Partito nella fase costituente. Ho nominato i responsabili regionali per la Campania, la Calabria e la Puglia: rispettivamente l’avvocato Catello Di Capua (detto Lello), il deputato Domenico Furgiuele e il deputato Rossano Sasso”. Così Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale per Vannacci. “Ho inoltre designato il prof. Antonio Rinaldi come responsabile della direzione ”A” Economica e il deputato Rossano Sasso come responsabile della direzione ”C” Salute e Benessere. Le direzioni costituiscono la cabina di regia dei Dipartimenti, articolate in quattro macro-aree secondo quanto previsto dal nostro Statuto. In particolare, la Direzione ”A” Economica segue i Dipartimenti di Economia, tasse e credito, Turismo e Demanio Marittimo, Infrastrutture e trasporti. La Direzione ”C” Salute e Benessere coordina invece i Dipartimenti di Sanità e Sociale, Cultura e Istruzione, Sport e formazione. Queste nomine ci rendono più forti e organizzati per costruire insieme il futuro dell’Italia che vogliamo. Buon lavoro a tutti”.

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