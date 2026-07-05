Il passaparola

Dalla Calabria ai salotti della politica, del calcio e dello spettacolo. Giovanni Macrì, 67 anni, medico odontoiatra di origini calabresi, è uno dei professionisti più conosciuti nel suo settore. Intervistato dal Corriere della Sera, ha ripercorso una carriera che lo ha portato a curare presidenti del Consiglio, campioni del pallone, artisti e volti della televisione, senza mai dimenticare le proprie radici. «Tutto iniziò con Ciriaco De Mita», racconta. Da quel primo paziente eccellente, il passaparola fece il resto, trasformando il suo studio milanese in un punto di riferimento per numerose personalità della Prima e della Seconda Repubblica, oltre che per protagonisti dello sport e dello spettacolo. Tra gli episodi più curiosi c’è quello legato a Ronaldo, il Fenomeno. «Quando veniva nel mio studio di via Manzoni, a Milano, i tifosi lo intercettavano e si radunavano fuori in così tanti da bloccare il traffico», ricorda. E se molti personaggi famosi affrontavano il dentista con tranquillità, qualcuno aveva decisamente più timore. Alla domanda su chi fosse il paziente più pauroso, Macrì risponde senza esitazioni: «Piero Chiambretti». Nel corso dell’intervista il medico affronta anche un tema di prevenzione, sfatando un luogo comune. «È più dannosa una caramella di un tiramisù», spiega. «La caramella si scioglie lentamente e mantiene lo zucchero a contatto con i denti per diversi minuti. È il tempo di esposizione che aumenta il rischio di danni». Oltre all’attività odontoiatrica, Macrì gestisce anche un ristorante a Milano. Un’altra realtà frequentata da personaggi noti. «Curavo sia Matteo Salvini sia Gino Strada e cercavo di evitare che si incontrassero», racconta con ironia. Una carriera costruita tra competenza e riservatezza, che ha portato un calabrese doc a diventare il dentista di fiducia di alcuni dei nomi più importanti della politica, dello sport e dello spettacolo italiani.

La foto di Giovanni Macrì è del Corriere della Sera