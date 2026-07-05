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venti fendenti

Accoltella uno sconosciuto al bar, «Quando esco lo rifaccio»

Arrestato a Milano l’assalitore: «Mi sono divertito»

Pubblicato il: 05/07/2026 – 15:31
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Accoltella uno sconosciuto al bar, «Quando esco lo rifaccio»
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MILANO “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all’addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al gip per tentato omicidio. Gerardo P., il 55enne accoltellato è in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando. E’ ricoverato all’ospedale Niguarda. Sarà interrogato domani mattina dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore il 22enne nato a Conegliano Veneto (Treviso). Il pm Elio Ramondini ha inoltrato la richiesta di convalida dell’arresto ritendendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. L’intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all’esterno del bar.

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