Incidente nel Trevigiano, due morti: tra le vittime una 32enne originaria di Reggio Calabria

la tragedia

SALGAREDA Tragico incidente stradale nella giornata di ieri lungo una strada del Trevigiano, dove un violento impatto tra una motocicletta e un’automobile è costato la vita a due persone. Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, 37 anni, residente a Villorba, e Jessica Laface, 32 anni, originaria di Reggio Calabria. La donna lavorava come cassiera in un’attività commerciale e da tempo viveva nel Nord Italia, dove si era trasferita per motivi di lavoro. In Calabria risiedono le sue due sorelle.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la motocicletta su cui viaggiava la coppia avrebbe tamponato un’auto che la precedeva. Il conducente del veicolo potrebbe aver rallentato improvvisamente, forse per effettuare una manovra di uscita dalla carreggiata, ma la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale. L’impatto è stato particolarmente violento: per i due occupanti della moto non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto prima dell’arrivo dei sanitari del Suem 118, intervenuti insieme agli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

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